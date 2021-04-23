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Прическа в футболе важнее всего. Звезда Реала отправил самолет за парикмахером

23 апреля, 18:23

Елена Павлова Елена Павлова

Бельгийский полузащитник Эден Азар привез своего личного мастера Ахмеда Альсанави из Великобритании в Мадрид во время пандемии и карантинных ограничений

Эден Азар и Ахмед Альсанави

Эден Азар и Ахмед Альсанави / Фото: Instagram

Пандемия – еще не повод отказываться от модной прически. Именно так считает полузащитник мадридского Реала Эден Азар. Звезда сборной Бельгии недавно восстановился после травмы и возобновил тренировки в основной группе, в связи с чем решил привести в порядок свою голову перед возвращением на поле.

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Футболист Реала организовал перелет своего личного парикмахера из Лондона в Мадрид. На фоне карантина действия Азара вызвали возмущение в Испании. Хотя правительство Великобритании не рекомендует сейчас совершать второстепенные международные поездки, власти Испании разрешают "поездку к месту работы". Также Британия не находится в красной зоне для Испании, поэтому формально Азар и его стилист не нарушили карантин.

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Парикмахер Ахмед Альсанави, среди клиентов которого футболисты АПЛ Джесси Лингард, Поль Погба и Тэмми Абрахам, опубликовал кадры своей поездки в Instagram. В Мадрид он отправился на роскошном самолете, оплаченном бельгийцем.

"Люди спрашивают меня, чем я занимаюсь... Я стригу волосы. Это образ жизни. Приятно видеть, что мой брат Эден вернулся на поле", – написал Ахмед.

Ранее блестящая чемпионка Белодед поразила новой прической.

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Великобритания самолет парикмахер прическа Реал Мадрид Эден Азар
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