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Блестящая чемпионка Белодед поразила новой прической

24 марта, 12:52

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Дзюдоистка экспериментирует со своим внешним видом

Одна из самых красивых украинских спортсменок Дарья Белодед сегодня побаловала поклонников новой фотографией. На ней 20-летняя чемпионка мира по дзюдо предстала с новой прической – скорее, в стиле ретро.

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На днях Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спорта.

Кадры девушка опубликовала на своей страничке в Instagram. Свои длинные волосы Даша на этот раз завила по-другому и показала фото сразу в двух вариантах – цветном и черно-белом. И, конечно же, одарила публику лучезарной улыбкой.

Подписала изображение Белодед на английском языке, сопроводив его смайликом: "Светиться ярко".

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Также девушка отдала дань уважения олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира Тосихико Кога, который умер сегодня в Японии от рака.

В эти дни спортсменка продолжает подготовку к летним Олимпийским играм, которые в июле-августе пройдут в Токио. Однако находит время и для общения в соцсетях.

Недавно дзюдоистка-красавица показала свое основное занятие.

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Смотрите, как Даша занималась в бассейне:

Дарья Белодед в бассейне Видео: Instagram

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фото прическа дзюдо Дарья Белодед
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