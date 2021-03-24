Блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскою

Одна з найкрасивіших українських спортсменок Дарина Білодід сьогодні побалувала шанувальників новою фотографією. На ній 20-річна чемпіонка світу з дзюдо постала з новою зачіскою – швидше, в стилі ретро.

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Днями Білодід блиснула красою в чужому для себе виді спорту.

Кадри дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Своє довге волосся Даша на цей раз завила по-іншому і показала фото відразу в двох варіантах – кольоровому і чорно-білому. І, звичайно ж, обдарувала публіку променистою усмішкою.

Підписала зображення Білодід англійською мовою, супроводивши його смайликом: "Світитися яскраво".

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Також дівчина віддала данину поваги олімпійському чемпіону та багаторазовому чемпіону світу Тосіхіко Кога, який помер сьогодні в Японії від раку.

У ці дні спортсменка продовжує підготовку до літніх Олімпійських ігор, які в липні-серпні пройдуть в Токіо. Однак знаходить час і для спілкування в соцмережах.

Нещодавно дзюдоїстка-красуня показала своє основне заняття.

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Дивіться, як Даша займалася в басейні:

Дар'я Білодід в басейні Відео: Instagram

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