"Потому что мы этого заслужили": Де Дзерби назвал причины неудач Шахтера в Лиге чемпионов

Итальянский специалист подробно рассказал о причинах неудачных результатов Шахтера в самом престижном клубном турнире Европы.

Ранее мы писали, что Шахтер прекратил сотрудничество с нападающим Дентиньо.

"Почему в Лиге чемпионов у Шахтера всего одно очко? Потому что мы этого заслужили. Но у каждого матча своя история. Против Интера показали хорошую игру, но сыграли вничью. На выезде против Реала могли сделать больше.

При другой стратегии мы могли бы иметь еще несколько очков. Но я предпочел сыграть по-своему, невзирая на осознание риска. Мой выбор продиктован желанием выстроить что-то важное.

Сейчас мы не готовы так играть в Лиге чемпионов, нам не хватает знаний об игре, физических характеристиках, убежденности. Но мы будем расти.

Сейчас я думаю о матче с Интером. Там мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу и сохранить надежду на третье место", – поделился Де Дзерби в комментарии SassuoloNews.net.