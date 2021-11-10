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"Потому что мы этого заслужили": Де Дзерби назвал причины неудач Шахтера в Лиге чемпионов

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
10 ноября, 13:29
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Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал выступления команды в текущем сезоне Лиги чемпионов
Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Итальянский специалист подробно рассказал о причинах неудачных результатов Шахтера в самом престижном клубном турнире Европы.

Ранее мы писали, что Шахтер прекратил сотрудничество с нападающим Дентиньо.

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"Почему в Лиге чемпионов у Шахтера всего одно очко? Потому что мы этого заслужили. Но у каждого матча своя история. Против Интера показали хорошую игру, но сыграли вничью. На выезде против Реала могли сделать больше.

При другой стратегии мы могли бы иметь еще несколько очков. Но я предпочел сыграть по-своему, невзирая на осознание риска. Мой выбор продиктован желанием выстроить что-то важное.

Сейчас мы не готовы так играть в Лиге чемпионов, нам не хватает знаний об игре, физических характеристиках, убежденности. Но мы будем расти.

Сейчас я думаю о матче с Интером. Там мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу и сохранить надежду на третье место", – поделился Де Дзерби в комментарии SassuoloNews.net.

После четырех туров Шахтер набрал одно очко и занимает последнее, четвертое место в группе D.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет на выезде с Интером. Поединок пройдет 24 ноября и начнется в 19:45.

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