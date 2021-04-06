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Покупайте билеты! Сборная Украины на Евро сыграет со зрителями

6 апреля, 16:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынские власти подтвердили допуск болельщиков на стадион в Бухаресте

Ближайшим летом пройдет чемпионат Европы по футболу, который был перенесен с 2020 года из-за коронавируса. Накануне стало известно, что УЕФА заберет Евро-2020 у городов, которые не пустят зрителей на трибуны. Сегодня министерство спорта Румынии подтвердило, что позволит заполнить стадион на 25% от максимальной вместительности. Сборная Украины проведет в Бухаресте два матча группового этапа.

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Новость сообщил румынский сайт Digi24.

Подопечные Андрея Шевченко во втором и третьем турах встретятся с командами Северной Македонии и Австрии – 17 и 21 июня соответственно. На Национальный стадион столицы Румынии пустят до 13 тысяч болельщиков. Причем, все они должны пройти проверку на коронавирус, предоставив документы, в том числе и о вакцинации.

Напомним, что стартует сборная Украины на Евро-2020 в Амстердаме поединком против Нидерландов. Уже известно, что заполнить арены не менее, чем на четверть, готовы Будапешт, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург. Причем, в Англии и России будут продавать 50% билетов.

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Тем временем, английский защитник не сможет играть за сборную Украины.

Смотрите обзор матча Украина – Казахстан:

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