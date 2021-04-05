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Английский защитник не сможет играть за сборную Украины : объяснение ФИФА

5 апреля, 21:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Килман провел восемь матчей за сборную Англии, поэтому уже не может менять футбольное гражданство

23-летний защитник английского Вулверхэмптона Макс Килман, несмотря на желание самого Андрея Шевченко, не сможет выступать за сборную Украины. Во всяком случае, такой информацией поделился журналист Игорь Цыганык. Дело в том, что Килман уже был заигран за футзальную сборную Англии.

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"Насколько я понимаю, ФИФА направила письмо в УАФ, в котором признала, что 8 официальных матчей за национальную сборную Англии, проведенных Килманом, не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии. Футзальную, по пляжному или большему футболу.

Хотя, насколько я знаю, он изъявил серьезное желание. Он инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом и у него были большие надежды, что он сыграет за сборную Украины", – сказал журналист в программе Цыганык LIVE.

Основная позиция рослого (192 см) Макса Килмана – центральный защитник, но он может сыграть и слева. Аналитики Transfermarkt оценивают его в 4,5 млн евро.

Кстати, после неудачного старта в отборе на ЧМ-2022 Шева рассказал, что будет теперь с составом сборной на Евро. Тренер обещает "свежую кровь", но выгонять из сборной за ничью с Казахстаном никого не собирается.

Смотрите, как Украина не смогла обыграть Казахстан:

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Сборная Украины Макс Килман

Источник: Сегодня|Спорт

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