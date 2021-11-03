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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Папа мячик не дает! Степаненко довел детей до слез бразильскими финтами (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 14:49
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Супруга футболиста Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко поделилась уморительным домашним видео
Степаненко с сыном. Коллаж - "Сегодня"
Степаненко с сыном. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Сегодня Шахтер играет в Лиге чемпионов с Реалом. Онлайн Реал – Шахтер доступен на нашем сайте.

Реал – Шахтер: где смотреть матч

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А в день поединка "горняков" в Мадриде жена полузащитника Шахтера Тараса Степаненко Маргарита показала в соцсетях архивное видео, как ее муж оттачивает дома свое мастерство на детях.

Тарас бегает с мячом по кухне, предлагая сыновьям отобрать у него мяч. Но у них это не очень получается, и они начинают рыдать.

"Папа мячик не дает!" – весь в слезах, пожаловался один из мальчишек маме.

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Тарас Степаненко и его семья
Тарас Степаненко и его семья / Фото: Instagram

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Напомним, на днях 32-летний Степаненко продлил контракт с Шахтером до лета 2024 года.

Смотрите, как на это отреагировала его жена:

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