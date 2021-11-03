Реал – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Дни украинско-испанского футбольного противостояния продолжаются. Сегодня Шахтер гостит в Мадриде у Реала. Начало встречи – в 19:45. Онлайн Реал – Шахтер доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
- Megogo
- DAZN
- Матч! Футбол 2
- Stan Sport
- Eleven Sports 3 Portugal
- TV 2 Play
- Nova Sport 3
- Movistar+
- beIN Sports 2 Thailand
- BT Sport 3
- Exxen
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Карты фаворитам группы D спутал Шериф, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Молдавание сенсационно лидируют в этом квартете после трех туров, деля первое место с мадридцами. Шахтер с нулем голов и одним очком – на последнем месте.
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Тем не менее Шахтер сохраняет шансы на евровесну. Но для этого сегодня крайне желательно обыграть Реал на его поле.
Оставшиеся матчи группы D
3 ноября
- 19:45 Реал – Шахтер
- 22:00 Шериф – Интер
24 ноября
- Интер – Шахтер
- Шериф – Реал
7 декабря
- Шахтер – Шериф
- Реал – Интер
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Большим фаворитом сегодняшнего матча на "Сантьяго Бернабеу" аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.26, на ничью – 6.90, на победу Шахтера – 10.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Реала – 77%
- ничья – 14%
- выигрыш Шахтера – 9%
- наиболее вероятный счет – 2:0
СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ
Суммарную стоимость составов Transfermarkt оценивает в 940 миллионов евро. При этом один игрок Реала в среднем в четыре с половиной раза дороже (28 млн евро) одного футболиста Шахтера (6,34 млн евро).
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Шахтер и Реал встречались пять раз. Две победы в активе "горняков" и три – у Королевского клуба.
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