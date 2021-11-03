Реал – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок четвертого тура группового раунда ЛЧ между Реалом и Шахтером состоится в среду, 3 ноября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – список трансляторов игры

Реал vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дни украинско-испанского футбольного противостояния продолжаются. Сегодня Шахтер гостит в Мадриде у Реала. Начало встречи – в 19:45. Онлайн Реал – Шахтер доступен на нашем сайте.

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Карты фаворитам группы D спутал Шериф, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Молдавание сенсационно лидируют в этом квартете после трех туров, деля первое место с мадридцами. Шахтер с нулем голов и одним очком – на последнем месте.

Тем не менее Шахтер сохраняет шансы на евровесну. Но для этого сегодня крайне желательно обыграть Реал на его поле.

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Оставшиеся матчи группы D

3 ноября

19:45 Реал – Шахтер

22:00 Шериф – Интер

24 ноября

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Интер – Шахтер

Шериф – Реал

7 декабря

Шахтер – Шериф

Реал – Интер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом сегодняшнего матча на "Сантьяго Бернабеу" аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.26, на ничью – 6.90, на победу Шахтера – 10.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Реала – 77%

ничья – 14%

выигрыш Шахтера – 9%

наиболее вероятный счет – 2:0

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость составов Transfermarkt оценивает в 940 миллионов евро. При этом один игрок Реала в среднем в четыре с половиной раза дороже (28 млн евро) одного футболиста Шахтера (6,34 млн евро).

Реал vs Шахтер / Фото: Reuters

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер и Реал встречались пять раз. Две победы в активе "горняков" и три – у Королевского клуба.

Смотрите, как Шахтер обыграл Реал в Мадриде 3:2 год назад

Смотрите, как Реал обыграл Шахтер 5:0 в Киеве в октябре