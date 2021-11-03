4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
2 ноября 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 ноября 22:00
Бавария 5
Бенфика 2
2 ноября 22:00
Вильярреал 2
Янг Бойз 0
2 ноября 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 ноября 22:00
Севилья 1
Лилль 2
2 ноября 22:00
Ювентус 4
Зенит 2
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Реал – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 ноября, 11:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поединок четвертого тура группового раунда ЛЧ между Реалом и Шахтером состоится в среду, 3 ноября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – список трансляторов игры
Реал vs Шахтер
Реал vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дни украинско-испанского футбольного противостояния продолжаются. Сегодня Шахтер гостит в Мадриде у Реала. Начало встречи – в 19:45. Онлайн Реал – Шахтер доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen

Реклама

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Карты фаворитам группы D спутал Шериф, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Молдавание сенсационно лидируют в этом квартете после трех туров, деля первое место с мадридцами. Шахтер с нулем голов и одним очком – на последнем месте.

Тем не менее Шахтер сохраняет шансы на евровесну. Но для этого сегодня крайне желательно обыграть Реал на его поле.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В
3
Интер Интер Инт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Реклама

Оставшиеся матчи группы D

3 ноября

  • 19:45 Реал – Шахтер
  • 22:00 Шериф – Интер

24 ноября

Реклама
  • Интер – Шахтер
  • Шериф – Реал

7 декабря

  • Шахтер – Шериф
  • Реал – Интер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом сегодняшнего матча на "Сантьяго Бернабеу" аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.26, на ничью – 6.90, на победу Шахтера – 10.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Реала – 77%
  • ничья – 14%
  • выигрыш Шахтера – 9%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость составов Transfermarkt оценивает в 940 миллионов евро. При этом один игрок Реала в среднем в четыре с половиной раза дороже (28 млн евро) одного футболиста Шахтера (6,34 млн евро).

Реал vs Шахтер
Реал vs Шахтер / Фото: Reuters

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер и Реал встречались пять раз. Две победы в активе "горняков" и три – у Королевского клуба.

Смотрите, как Шахтер обыграл Реал в Мадриде 3:2 год назад

Смотрите, как Реал обыграл Шахтер 5:0 в Киеве в октябре

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Реал

Сегодня

19:45

Шахтер

1.24

7.00

14.5

Заря

Завтра

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Пятница, 5 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 6 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять