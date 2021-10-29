Ну ты и жук! Реакция жены Степаненко на новый контракт мужа с Шахтером (видео)

В Сети появилось видео непередаваемых эмоций Маргариты Степаненко после того, как ее супруг продлил отношения с Шахтером

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Как оказалось, продление Тарасом Степаненко контракта с Шахтером до лета 2024 года стало сюрпризом для жены футболиста Маргариты.

О том, что 32-летний полузащитник поставил подпись под новым соглашением с "горняками", Маргарита узнала уже после того, как Тарас приехал домой после пролонгации контракта.

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В этот момент супруга вице-капитана Шахтера оторвалась от готовки и зашла в интернет, чтобы посмотреть, что за событие, связанное с ее мужем, произошло.

"Ты почему не сказал?" – расставив в стороны руки, посмотрела на мужа Маргарита.

После чего бросилась его обнимать и поздравлять.

"Ну ты и жук!" – по-доброму при этом укорила Тараса за скрытность Маргарита.

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"Стою себе, пирожки жарю. Еще думаю, куда такой красивый поехал. Украдут еще", – пошутила Маргарита Степаненко по поводу отлучки Тараса, связанной с продлением контракта с Шахтером.

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Напомним, Тарас Степаненко провел уже 352 официальных матча за Шахтер, с которым завоевал 22 трофея – восемь чемпионств, семь Кубков и семь Суперкубков Украины.