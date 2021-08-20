Отличное время: Шевченко после ухода из сборной Украины играет в гольф

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко наслаждается статусом безработного. Знаменитый украинец поиграл в гольф в Великобритании

Андрей Шевченко в свободное время играет в гольф / Фото: Instagram

Компанию Шеве составил бывший английский футболист и сын знаменитого тренера Гарри Реднаппа Джейми.

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"Отличное время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом. Благодарю за чудесный день", – подписал фото Шевченко.

Кстати, недавно Шевченко заказал себе специальные клюшки для гольфа с украинской символикой. Правда, на фото не видно, каким именно комплектом играл Андрей Николаевич.

Также мы писали, что жена Шевы рисковала потерять ребенка во время беременности: Кристен раскрыла тайну. Супруга Андрея Шевченко рассказала о неизвестной странице их семейной жизни, поздравляя с днем рождения свою сестру – инстаграм-признание от Кристен Пазик.