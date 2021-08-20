Відмінний час: Шевченко після відходу зі збірної України грає в гольф

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко насолоджується статусом безробітного. Знаменитий українець пограв у гольф у Великій Британії

Андрій Шевченко у вільний час грає у гольф / Фото: Instagram

Компанію Шеві склав колишній англійський футболіст і син знаменитого тренера Гаррі Реднаппа Джеймі.

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"Відмінний час із моїм хорошим другом Джеймі Реднаппом. Дякую за чудовий день", – підписав фото Шевченко.

До речі, недавно Шевченко замовив собі спеціальні ключки для гольфу з українською символікою. Правда, на фото не видно, яким саме комплектом грав Андрій Миколайович.

Також ми писали, що дружина Шеви ризикувала втратити дитину під час вагітності: Крістен розкрила таємницю. Дружина Андрія Шевченка розповіла про невідому сторінку їхнього сімейного життя, вітаючи з днем народження свою сестру – інстаграм-визнання від Крістен Пазік.