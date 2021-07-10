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Шевченко похвастался клюшками для гольфа с украинским флагом

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июля, 16:05
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Тренер сборной Украины по футболу в свободное от работы время будет играть в гольф специальными клюшками с украинским флагом
Андрей Шевченко получил клюшки для гольфа с флагом Украины
Андрей Шевченко получил клюшки для гольфа с флагом Украины / Фото: Getty Images, Instagram

После вылета с Евро-2020 главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отправился на отдых, где займется любимым хобби – игрой в гольф.

Коуч национальной команды во время чемпионата Европы так проникся патриотизмом, что заказал себе специальный набор клюшек для гольфа с украинским флагом. Обновкой Шева похвастался на своей странице в Instagram.

"Так рад играть моим новым набором клюшек, персонализированным с украинским флагом" – подписал фото тренер.

Ранее Шевченко после вылета Украины обратился к итальянцам и болельщикам Милана. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко благодарен болельщикам с Апеннин за поддержку своей команды и рад за Италию Манчини, которая вышла в финал Евро-2020.

Также в Сети появился слух, что у Шевы конфликт с Малиновским: жена футболиста выступила с заявлением. Роксана Малиновская ответила подписчику, которому показалось, что между главным тренером сборной Украины и полузащитником Аталанты на Евро пробежала черная кошка.

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