Опубликовали последние слова Марадоны перед смертью

Вчера вечером по европейскому времени в мир иной ушел один из лучших футболистов ХХ века Диего Марадона. Смерть наступила из-за остановки сердца. Мы писали, как прошли последние дни жизни Диего Марадоны.

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В ноябре состояние 60-летней легенды только ухудшалось, он потерял интерес почти ко всему происходящему вокруг. Его родственники пытались найти мотивацию для Марадоны, но не преуспели. Они же и рассказали о последних мгновениях жизни Диего.

Британское издание Mirror пишет, что футболист утром выглядел бледным и жаловался, что его знобит. После скромного завтрака снова отправился в постель и сказал племяннику Эспозито: "Я не чувствую себя хорошо". Вскоре он потерял сознание, а оперативно вызванная бригада скорой помощи зафиксировала его смерть. Хотя врачи два часа пытались спасти Марадону. Сейчас его тело находится в морге.

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Смотрите сюжет о трауре в связи со смертью Марадоны:

Видео: Сегодня

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