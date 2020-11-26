"Марадона и на ринге был воином": боксеры вспомнили подвиги Диего (видео)

В среду один из лучших спортсменов ХХ века Диего Марадона умер в своем доме на родине. Причиной смерти назвали проблемы с сердцем. Весь мир вспоминает легендарного футболиста.

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Интересно, что Диего не зацикливался только на своем любимом виде спорта, но пробовал себя и в других. В частности, Всемирный боксерский союз нашел старое видео, где Марадона пробует себя на ринге, а затем жонглирует мячом. Ролик подписали:

"У Марадоны была очень короткая боксерская карьера, но он был бойцом как на поле, так и на ринге".

Также отдал должное аргентинцу и легендарный боксер Майк Тайсон:

"Рука Бога, Мародона покинул нас. В 1986-м мы оба выиграли чемпионаты мира и нас сравнивали. Он был одним из моих друзей и героев. Я очень его уважал, и мне будет его не хватать".

Узнайте, как прошли последние дни жизни Диего Марадоны.

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Смотрите сюжет о смерти Марадоны:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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