Огненный матч в Италии: "Милан" и "Рома" наколотили шесть голов

Пятый тур чемпионата Италии закрывал поединок грандов Серии А – лидер нынешнего сезона "Милан" принимал "Рому". Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась ничьей со счетом – 3:3. "Милан" перед матчем потерял двоих игроков основы – у нападающего Йенса Петтера Хауге и голкипера Джанлуиджи Доннаруммы обнаружили коронавирус. В рамку "россо-нери" встал Чиприан Тэтэрушану, и ему пришлось попотеть.

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Трижды в этом матче хозяева выходили вперед, и трижды гости восстанавливали равновесие. Уже на 2-й минуте встречи счет открыл нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. На 14-й минуте форвард "Ромы" Эдин Джеко один мяч отквитал. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник Алексис Салемакерс вновь вывел хозяев вперед.

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Но на 71-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота "Милана", который успешно реализовал хавбек "Ромы" Жордан Верету. На 79-й минуте Ибрагимович оформил дубль, также успешно реализовав 11-метровый удар. "Милан" попытался отстоять победу, но через пять минут защитник римлян Мараш Кумбула установил окончательный счет – 3:3.

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"Милан" – "Рома" / Фото: Reuters

После этого тура "Милан" набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Рома" под руководством бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки заработала 8 баллов и находится на 9-м месте.

Ранее мы сообщали, что "Милан" собирался купить Миколенко, если он не даст забить "Ювентусу".

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