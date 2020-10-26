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Вспышка Covid-19 в "Милане": коронавирус у вратаря сборной Италии

26 октября, 19:18

Елена Павлова Елена Павлова

А сегодня "россо-нери" предстоит матч против "Ромы"

Очередная вспышка коронавируса произошла в чемпионате Италии. Теперь зараженных нашли в "Милане" – сообщается на официальном сайте лидера Серии А. Ранее итальянский клуб переиграл в Лиге Европы "Селтик" и не проигрывает уже 21 матч подряд.

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"Милан"

"Милан" / Фото: Reuters

По информации пресс-службы "россо-нери", пока что Covid-19 был обнаружен у нападающего Йенса Петтера Хауге и голкипера команды и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Также среди заболевших трое представителей персонала клуба. Все они были отправлены на самоизоляцию. А "Милан" в полном составе снова прошел тестирование на коронавирус, но новых положительных результатов не было обнаружено.

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Йенс Петтер Хауге

Йенс Петтер Хауге / Фото: Reuters

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А недавно вирус поборол нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. Напомним, что в понедельник, 26 октября, подопечные Стефано Пиоли дома сыграют против "Ромы" в 5-м туре чемпионата Италии. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Сейчас "россо-нери" возглавляют турнирную таблицу Серии А.

Ранее мы сообщали, что "Милан" собирался купить Миколенко, если он не даст забить "Ювентусу".

Смотрите, как "Милан" переиграл "Селтик" в Лиге Европы

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Милан Италия чемпионат Италии коронавирус Милан Джанлуиджи Доннарумма COVID-19
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