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"Милан" купит Миколенко, если он не даст забить "Ювентусу"

20 октября, 16:50

Олег Люлька Олег Люлька

Для защитника "Динамо" сегодняшняя игра с туринцами имеет особое значение

Сегодняшний матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом", который начнется в 19:55 на НСК "Олимпийский", может предопределить дальнейшую судьбу 21-летнего защитника киевлян Виталия Миколенко. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Ювентус" доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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"Динамо" – "Ювентус": где смотреть матч Лиги чемпионов

Как сообщает итальянский портал Calciomercato, в матче "Динамо" – "Ювентус" Миколенко будут просматривать представители "Милана", в котором уже давно положили глаз на Виталия. При этом по итогам оценки сегодняшних действий футболиста, возможно, "россонери" примут окончательное решение по трансферу игрока. Не даст забить туринцам – и дорога в топ-клуб Италии для Миколенко практически открыта.

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

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Отметим, что до прихода Мирчи Луческу в "Динамо" Виталий Миколенко действовал на позиции левого защитника, однако новый коуч "киевлян" перевел его в центр обороны из-за травм основных игроков этого амплуа. Эта универсальность футболиста, которого портал Transfermarkt оценивает в 13 млн евро, подкупает и "Милан".

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Поговаривают, что Виталия Миколенко "Милану" порекомендовал Андрей Шевченко. При этом перед недавним матчей сборных Украины и Испании Шева дал нагоняй Миколенко, сказав ему в присутствии других игроков: "Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?"

Взбучка имела положительный эффект. В матче с Испанией Украина с Миколенко в центре обороны не пропустила ни одного мяча, сенсационно одолев пиренейцев 1:0.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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