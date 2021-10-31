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Новая рок-звезда! Вратарь Шахтера поразил своим выступлением в шоу "Маска"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
31 октября, 08:45
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Футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов открыл новую грань своего таланта
Андрей Пятов принял участив в шоу "Маска"
Андрей Пятов принял участив в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

37-летний вратарь выступил в популярном шоу "Маска" на телеканале "Украина". Знаменитому голкиперу "горняков" удалось сбить с толку зрителей и звездных детективов.

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В конце второго выпуска, который вышел в эфир в субботу 30 октября, стало известно, кто скрывался в костюме Грифона. Невероятный мифический герой поразил звездных детективов своим фантастическим костюмом весом 20 килограммов. На сцене шоу участник исполнил хит We Will Rock You группы Queen.

Настя Каменских предположила, что там могут быть Станислав Боклан, Дмитрий Гордон или Александр Усик. А Олег Винник заметил необычный микрофон героя, сравнив его со знаменитыми вилами политика Олега Ляшко.

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Ближе всего к разгадке был Андрей Данилко, который обратил внимание на жесты героя и предположил, что это может быть спортсмен.

"Поет Грифон нормально, но все-таки мне кажется, что это спортсмен. Потому что во время выступления он руками совершал движения, как болельщики на футбольном матче", – сказал Данилко.

Каким же сюрпризом стало для зрителей рассекреченное имя знаменитости. В костюме Грифона скрывался вратарь сборной Украины и футбольного клуба Шахтер Андрей Пятов.

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"Я действительно никогда не пел и не проявлял интереса к вокалу, даже в караоке. Это совершенно новый для меня опыт.

Но в глубине души я мечтал попасть в такое грандиозное шоу, тем более, с такими замечательными людьми, иметь возможность поработать с профессионалами.

Мы, спортсмены, футболисты очень стеснительные. Но участие в этом проекте помогло мне раскрыться", – заявил Пятов.

Отметим, что каждую субботу на телеканале Украина выходит шоу "Маска", суть которого – угадать знаменитость, которая скрывается под экстравагантным костюмом.

Напомним, что 37-летний Андрей Пятов участник трех чемпионатов Европы (2012, 2016, 2020) и чемпионата мира-2006. В составе донецкого Шахтера он десять раз становился чемпионом Украины и выиграл восемь Кубков Украины. В 2009 году Пятов стал обладателем Кубка УЕФА.

Андрей Пятов и Дарио Срна с Кубком УЕФА
Андрей Пятов и Дарио Срна с Кубком УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте также: 12 лет спустя. Легенды Шахтера подняли Кубок УЕФА

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