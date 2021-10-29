12 лет спустя. Легенды Шахтера подняли Кубок УЕФА

Донецкий Шахтер получил Кубок УЕФА, завоеванный "горняками" в 2009 году

Андрей Пятов и Дарио Срна с Кубком УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В расположение клуба была доставлена изготовленная в Италии точная копия Кубка УЕФА, завоеванного донецким Шахтером.

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Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, выигравшей главный еврокубковый трофей в истории Украины, по достоинству оценили легендарный кубок.

Напомним, историческую победу в турнире Шахтер одержал в Стамбуле, обыграв в финале немецкий Вердер 2:1.

Первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на Донбасс Арене.

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Смотрите, как донецкий Шахтер завоевал Кубок УЕФА в 2009 году