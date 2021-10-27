В Шахтере рассказали как попасть в академию клуба

Руководитель спортивной части Академии Шахтера Эдгар Кардозу рассказал о проекте Shakhtar ProSchool, его преимуществах, уникальности и перспективах развития

Академия Шахтер Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– Расскажите подробнее о Shakhtar ProSchool.

– Проект стартовал после того, как у нас уже были школы для детей младшего возраста. Сейчас принято решение открыть школу для детей 8–12 лет, чтобы сократить возрастной разрыв перед зачислением в Академию. Мы набираем мальчиков и девочек и даем знания всем, вне зависимости от того, на каком уровне ребенок. Главная идея – пополнять Академию Шахтера воспитанниками Shakhtar ProSchool, а в будущем кто-то сможет попасть даже в первую команду! Также важно отметить, что мы даем возможность поучаствовать в бесплатной тренировке – каждый ребенок может прийти и попробовать свои силы, а уже потом принять окончательное решение.

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– Почему в качестве локации Shakhtar ProSchool выбран именно Киев?

– Раньше дети этой возрастной категории занимались в Счастливом, но мы поняли, что в Киеве сможем создать еще лучшие условия для тренировок. Нашли место со стратегически правильным расположением в центре города, куда сможет прийти намного больше мальчишек и девчонок. Также существует ряд преимуществ: качественные поля, раздевалки, паркинг для родителей.

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– Какие навыки нужны ребенку, чтобы его зачислили в Shakhtar ProSchool?

– Мы открыты абсолютно для всех! Занятия проводятся в разное время, а дети делятся на группы в зависимости от уровня игры. Так повышается ценность каждой тренировки. Ребята с более высоким уровнем работают с сильными оппонентами, а начинающие свой путь в футболе получают возможность развиваться и прогрессировать постепенно. Все, кто любит Шахтер и футбол, непременно смогут найти себе место в этом проекте.

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– Расскажите детальнее о принципах деления детей на группы. На какое количество участников рассчитан проект?

– У нас много времени для создания большого количества групп. Сейчас хочется как можно быстрее достичь отметки в 200 игроков. С оптимизмом смотрим в будущее и верим, что сможем привлечь 300 детей и приблизить их к профессиональному футболу. Буквально за четыре стартовые недели мы заинтересовали 60 детей, которые уже являются постоянными участниками Shakhtar ProSchool.

– Есть точное количество игроков, которое вы планируете в будущем довести до уровня профессиональной Академии?

– Пока тяжело сказать, сколько детей в конечном итоге сможет пробиться в Академию. По опыту: хорошо, если 5–10% ребят достигнут профессионального уровня. Если в следующем году 25% команды U13 будет за воспитанниками Shakhtar ProSchool, мы будем довольны.

– В чем преимущество Shakhtar ProSchool перед другими проектами? За счет чего детям легче попасть в команду Академии?

– Академия Шахтера и Shakhtar ProSchool очень тесно связаны. Я уже бывал на тренировках проекта и могу сказать, что мы отмечаем для себя лучших. В Shakhtar ProSchool работают тренеры, которые много лет тренировали детей в Академии – Геннадий Зубов и Богдан Билько. Они смогут передать детям все самое важное и подготовить их к попаданию в Академию. Проект очень выгоден для клуба стратегически, ведь, попадая в Академию, футболисты уже будут знать основные принципы и философию нашей игры. Даже в этом году большинство ребят в команде U14 проводит свой первый сезон в Шахтере, мы же хотим, чтобы дети, попав в Академию, уже были интегрированы в тренировочный процесс. Мечтаем, чтобы в будущем именно игроки из Shakhtar ProSchool формировали костяк U14.

– Насколько этот проект уникален для Украины?

– Ни один из украинских клубов ранее не использовал подобный подход к селекции и комплектации Академии, так что для украинского футбола Shakhtar ProSchool уникален.

– Планируется ли в будущем появление Shakhtar ProSchool в других городах Украины?

– Как только проект даст плоды, начнем расширяться. Конечно, хотим и видим в будущем школы Shakhtar ProSchool в других, стратегически важных для нас городах Украины. С расширением сетки школ мы сможем быть более эффективными, ведь тогда будет возможность развивать и готовить детей не только Киева, но и всей страны.

– Расскажите о развитии женского футбола. Какие перспективы открыты именно перед девочками?

– Мы делаем акцент на воспитании девочек. Сейчас женский футбол в Украине выходит на новый уровень. Доказательством является создание профессиональной женской команды Шахтера. У нас уже есть девочки, которым по 12 лет. Понятно, что в таком возрасте попасть во взрослую команду просто нереально. Мы ждем старта развития детско-юношеского футбола, основания турниров для разных возрастных категорий, чтобы девчонки в юном возрасте могли себя проявлять.

– Если бы вы рекомендовали Shakhtar ProSchool для детей, как бы это сделали?

– Shakhtar ProSchool – школа для всех: мы ждем как мальчиков, так и девочек! Можно прийти и попробовать свои силы абсолютно бесплатно. Мы определим ребенка в группу, где он будет на одинаковом уровне со всеми, чтобы ему было комфортно. Также дети из Shakhtar ProSchool участвуют в различных мероприятиях: выводят игроков Шахтера на поле, в матче выступают как болбои. Недавно тренировку Shakhtar ProSchool посетил Жуниор Мораес, а все без исключения имелиуникальную возможность сфотографироваться с Суперкубком Украины. Приходите, будет интересно!

Адрес: Киев, ул. Владимира Брожко, 36 (футбольные поля МАУП). Записаться или узнать подробности можно по телефону: 067 639 19 36.

Первая тренировка в школе – бесплатная. Количество мест ограниченно.

Ранее мы сообщали, что Академия Шахтера вошла в Топ-5 лучших футбольных школ Европы, где занимает второе место, следом за Аяксом.