27 октября 2’
Мариуполь 0
Динамо 0
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

В Шахтере рассказали как попасть в академию клуба

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 октября, 16:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Руководитель спортивной части Академии Шахтера Эдгар Кардозу рассказал о проекте Shakhtar ProSchool, его преимуществах, уникальности и перспективах развития
Академия Шахтер Донецк
Академия Шахтер Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– Расскажите подробнее о Shakhtar ProSchool.

– Проект стартовал после того, как у нас уже были школы для детей младшего возраста. Сейчас принято решение открыть школу для детей 8–12 лет, чтобы сократить возрастной разрыв перед зачислением в Академию. Мы набираем мальчиков и девочек и даем знания всем, вне зависимости от того, на каком уровне ребенок. Главная идея – пополнять Академию Шахтера воспитанниками Shakhtar ProSchool, а в будущем кто-то сможет попасть даже в первую команду! Также важно отметить, что мы даем возможность поучаствовать в бесплатной тренировке – каждый ребенок может прийти и попробовать свои силы, а уже потом принять окончательное решение.

Реклама

– Почему в качестве локации Shakhtar ProSchool выбран именно Киев?

– Раньше дети этой возрастной категории занимались в Счастливом, но мы поняли, что в Киеве сможем создать еще лучшие условия для тренировок. Нашли место со стратегически правильным расположением в центре города, куда сможет прийти намного больше мальчишек и девчонок. Также существует ряд преимуществ: качественные поля, раздевалки, паркинг для родителей.

Реклама

– Какие навыки нужны ребенку, чтобы его зачислили в Shakhtar ProSchool?

– Мы открыты абсолютно для всех! Занятия проводятся в разное время, а дети делятся на группы в зависимости от уровня игры. Так повышается ценность каждой тренировки. Ребята с более высоким уровнем работают с сильными оппонентами, а начинающие свой путь в футболе получают возможность развиваться и прогрессировать постепенно. Все, кто любит Шахтер и футбол, непременно смогут найти себе место в этом проекте.

Реклама

– Расскажите детальнее о принципах деления детей на группы. На какое количество участников рассчитан проект?

– У нас много времени для создания большого количества групп. Сейчас хочется как можно быстрее достичь отметки в 200 игроков. С оптимизмом смотрим в будущее и верим, что сможем привлечь 300 детей и приблизить их к профессиональному футболу. Буквально за четыре стартовые недели мы заинтересовали 60 детей, которые уже являются постоянными участниками Shakhtar ProSchool.

– Есть точное количество игроков, которое вы планируете в будущем довести до уровня профессиональной Академии?

– Пока тяжело сказать, сколько детей в конечном итоге сможет пробиться в Академию. По опыту: хорошо, если 5–10% ребят достигнут профессионального уровня. Если в следующем году 25% команды U13 будет за воспитанниками Shakhtar ProSchool, мы будем довольны.

– В чем преимущество Shakhtar ProSchool перед другими проектами? За счет чего детям легче попасть в команду Академии?

– Академия Шахтера и Shakhtar ProSchool очень тесно связаны. Я уже бывал на тренировках проекта и могу сказать, что мы отмечаем для себя лучших. В Shakhtar ProSchool работают тренеры, которые много лет тренировали детей в Академии – Геннадий Зубов и Богдан Билько. Они смогут передать детям все самое важное и подготовить их к попаданию в Академию. Проект очень выгоден для клуба стратегически, ведь, попадая в Академию, футболисты уже будут знать основные принципы и философию нашей игры. Даже в этом году большинство ребят в команде U14 проводит свой первый сезон в Шахтере, мы же хотим, чтобы дети, попав в Академию, уже были интегрированы в тренировочный процесс. Мечтаем, чтобы в будущем именно игроки из Shakhtar ProSchool формировали костяк U14.

– Насколько этот проект уникален для Украины?

– Ни один из украинских клубов ранее не использовал подобный подход к селекции и комплектации Академии, так что для украинского футбола Shakhtar ProSchool уникален.

– Планируется ли в будущем появление Shakhtar ProSchool в других городах Украины?

– Как только проект даст плоды, начнем расширяться. Конечно, хотим и видим в будущем школы Shakhtar ProSchool в других, стратегически важных для нас городах Украины. С расширением сетки школ мы сможем быть более эффективными, ведь тогда будет возможность развивать и готовить детей не только Киева, но и всей страны.

– Расскажите о развитии женского футбола. Какие перспективы открыты именно перед девочками?

– Мы делаем акцент на воспитании девочек. Сейчас женский футбол в Украине выходит на новый уровень. Доказательством является создание профессиональной женской команды Шахтера. У нас уже есть девочки, которым по 12 лет. Понятно, что в таком возрасте попасть во взрослую команду просто нереально. Мы ждем старта развития детско-юношеского футбола, основания турниров для разных возрастных категорий, чтобы девчонки в юном возрасте могли себя проявлять.

– Если бы вы рекомендовали Shakhtar ProSchool для детей, как бы это сделали?

– Shakhtar ProSchool – школа для всех: мы ждем как мальчиков, так и девочек! Можно прийти и попробовать свои силы абсолютно бесплатно. Мы определим ребенка в группу, где он будет на одинаковом уровне со всеми, чтобы ему было комфортно. Также дети из Shakhtar ProSchool участвуют в различных мероприятиях: выводят игроков Шахтера на поле, в матче выступают как болбои. Недавно тренировку Shakhtar ProSchool посетил Жуниор Мораес, а все без исключения имелиуникальную возможность сфотографироваться с Суперкубком Украины. Приходите, будет интересно!

Адрес: Киев, ул. Владимира Брожко, 36 (футбольные поля МАУП). Записаться или узнать подробности можно по телефону: 067 639 19 36.

Первая тренировка в школе – бесплатная. Количество мест ограниченно.

Ранее мы сообщали, что Академия Шахтера вошла в Топ-5 лучших футбольных школ Европы, где занимает второе место, следом за Аяксом.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Черноморец

Сегодня

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять