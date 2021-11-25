7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
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Рух --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Неутешительный прогноз на матч "третьей силы" украинского футбола. Ставка от комментатора

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
25 ноября, 20:13
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Анонс и прогноз на поединок Лиги конференций от футбольного эксперта Кирилла Круторогова. Заря пропустит много голов

Наши надежды на евровесну теперь связаны только с Зарей. Луганский клуб попробует добиться результата, который позволит выйти из группы Лиги конференций. Онлайн Рома – Заря доступен на нашем сайте.

Рома – Заря
Лига конференций, 25 ноября, четверг в 22:00, Мегого

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Луганчане не лучшим образом стартовали в текущей кампании Лиги конференций. Подопечные Скрипника уступили Буде-Глимту (1:3) и Роме (0:3), после чего дважды обыграли болгарский ЦСКА и с шестью очками сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Но не могут себе позволить проиграть на "Стадио Олимпико". Перед выездом в столицу Италии луганчане неожиданно уступили Львову в чемпионате (1:2). Таким образом, прервалась их серия из шести побед.

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Римляне после побед над ЦСКА и Зарей были разгромлены соперником из Норвегии (1:6), а затем расписали с ним боевую ничью (2:2). Победа "волков" сегодня гарантирует им путевку в плей-офф.

Накануне они не без проблем справились с Дженоа Андрея Шевченко, благодаря дублю 18-летнего Афена-Гьяна в концовке встречи (2:0).

Сегодня им не помогут травмированные Спинаццола, Калафьори и Винья, а также подхватившие коронавирус Кристанте и Вильяр.

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ПРОГНОЗ

Заре традиционно непросто в таких матчах – против больших команд на больших стадионах, в частности, психологически. Вероятнее всего, их ждет поражение и немало пропущенных голов. Ожидаю от Ромы индивидуальный тотал больше 2.5.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
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18:37
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