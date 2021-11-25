7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Невтішний прогноз на матч "третьої сили" українського футболу. Ставка від коментатора

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
25 листопада, 20:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анонс та прогноз на поєдинок Ліги конференцій від футбольного експерта Кирила Круторогова. Зоря пропустить багато голів

Наші надії на євровесну тепер пов'язані лише із Зорею. Луганський клуб спробує досягти результату, який дозволить вийти з групи Ліги конференцій. Онлайн Рома – Зоря доступний на нашому сайті.

Рома – Зоря
Ліга конференцій, 25 листопада, четвер о 22:00, Мегого

Реклама

Луганчани не найкраще стартували в поточній кампанії Ліги конференцій. Команда Скрипника поступилася Буде-Глімту (1:3) та Ромі (0:3), після чого двічі обіграла болгарський ЦСКА і з шістьма очками зберігає шанси на вихід у плей-офф.

Але Зоря не може дозволити собі програти на "Стадіо Олімпіко". Перед виїздом до столиці Італії луганці несподівано поступилися Львову в чемпіонаті (1:2). Отже, перервалася їхня серія із шести перемог.

Реклама

Римляни після перемог над ЦСКА та Зорею були розгромлені суперником із Норвегії (1:6), а потім розписали з ним бойову нічию (2:2). Перемога "вовків" сьогодні гарантує їм путівку до плей-офф.

Напередодні вони не без проблем впоралися з Дженоа Андрія Шевченка, завдяки дублю 18-річного Афена-Гьяна наприкінці зустрічі (2:0)

Сьогодні їм не допоможуть травмовані Спінаццола, Калафьорі та Вінья, а також Крістанте та Вільяр, які підхопили коронавірус.

Реклама

ПРОГНОЗ

Зорі традиційно непросто у таких матчах – проти великих команд на великих стадіонах, зокрема психологічно. Найімовірніше, на них чекає поразка і чимало пропущених голів. Чекаю від Роми індивідуальний тотал більше 2.5.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти