Невтішний прогноз на матч "третьої сили" українського футболу. Ставка від коментатора

Анонс та прогноз на поєдинок Ліги конференцій від футбольного експерта Кирила Круторогова. Зоря пропустить багато голів

Наші надії на євровесну тепер пов'язані лише із Зорею. Луганський клуб спробує досягти результату, який дозволить вийти з групи Ліги конференцій. Онлайн Рома – Зоря доступний на нашому сайті.

Рома – Зоря

Ліга конференцій, 25 листопада, четвер о 22:00, Мегого

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Луганчани не найкраще стартували в поточній кампанії Ліги конференцій. Команда Скрипника поступилася Буде-Глімту (1:3) та Ромі (0:3), після чого двічі обіграла болгарський ЦСКА і з шістьма очками зберігає шанси на вихід у плей-офф.

Але Зоря не може дозволити собі програти на "Стадіо Олімпіко". Перед виїздом до столиці Італії луганці несподівано поступилися Львову в чемпіонаті (1:2). Отже, перервалася їхня серія із шести перемог.

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Римляни після перемог над ЦСКА та Зорею були розгромлені суперником із Норвегії (1:6), а потім розписали з ним бойову нічию (2:2). Перемога "вовків" сьогодні гарантує їм путівку до плей-офф.

Напередодні вони не без проблем впоралися з Дженоа Андрія Шевченка, завдяки дублю 18-річного Афена-Гьяна наприкінці зустрічі (2:0)

Сьогодні їм не допоможуть травмовані Спінаццола, Калафьорі та Вінья, а також Крістанте та Вільяр, які підхопили коронавірус.

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ПРОГНОЗ

Зорі традиційно непросто у таких матчах – проти великих команд на великих стадіонах, зокрема психологічно. Найімовірніше, на них чекає поразка і чимало пропущених голів. Чекаю від Роми індивідуальний тотал більше 2.5.