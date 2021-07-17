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Неудачнику Евро в МЮ дали 60 млн евро зарплаты

Олег Люлька Олег Люлька
17 июля, 18:20
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Эти деньги защитник сборной Франции Рафаэль Варан получит за пять лет выступлений в Манчестер Юнайтед, куда перебирается из лагеря мадридского Реала
Защитник сборной Франции Варан
Защитник сборной Франции Варан / Фото: Reuters

Европейский футбол на пороге грандиозного трансфера. Реал и Манчестер Юнайтед договорились о переходе из Мадрида в МЮ защитника Рафаэля Варана.

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Как сообщает A Bola со ссылкой на ABC, Реал получит 58 млн евро за 28-летнего француза. Весьма немало – как за не самого молодого и отнюдь не безгрешного в обороне игрока.

При этом контракт Варана с Манчестер Юнайтед будет рассчитан на 5 лет. Зарплата – 12 млн евро в год. Следовательно, за 5 лет в МЮ Рафаэль получит гигантские 60 млн евро.

Тогда как Реал предлагал футболисту новое 4-летнее соглашение с годовой зарплатой в 7 млн евро.

Напомним, Варан провел в Реале десять лет, выиграв с мадридцами 18 трофеев.

В тренде

Варан
Варан / Фото: AFP

А вот на Евро-2020 его сборная Франции провалилась, проиграв уже в 1/8 финала Швейцарии. При этом по ходу встречи у чемпионов мира возник конфликт на поле с участием Варана, Погба и Павара, из-за которого, по мнению французских медиа, их сборная и проиграла тот поединок.

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