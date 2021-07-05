Раскрыт конфликт Погба, Варана и Павара, из-за которого Франция вылетела с Евро

Поля Погба взбесило замечание Бенжамена Павара, что, дескать, он не отрабатывает в обороне – вот почему Франция умудрилась проиграть Швейцарии, ведя в счете 3:1

Поль Погба в ярости / Фото: Reuters

Стали известны подробности конфликта, который вспыхнул между футболистами сборной Франции Полем Погба, Рафаэлем Вараном и Бенжаменом Паваром во время матча 1/8 финала Евро-2020 со Швейцарией. Напомним, французы вели в нем 3:1, но дали сопернику сравнять счет и в итоге сенсационно проиграли в серии пенальти.

Как сообщает Le Parisien, несмотря на шикарный гол полузащитника Погба в той игре, защитник Павар обратился к вице-капитану Варану и выразил обеспокоенность, что Поль не отходит в оборону. Центрбек Реала Варан, который вскоре может стать одноклубником Погба в МЮ, передал эти слова Полю. Они привели последнего в ярость, и между игроками возникла ссора.

"Бенж думает, что ты недостаточно внимания уделяешь обороне", – сказал Рафаэль Варан Полю Погба

"Что ты сказал?!" – взбесился по поводу упреков Бенжамена Павара Погба

Как считают французские медиа, из-за этого конфликта на поле в их сборной возникла дисгармония, которая и привела к раннему вылету чемпионов мира-2018 с Евро-2020.

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По данным источника, после поражения от Швейцарии Погба в раздевалке извинился перед Вараном, когда тот произнес объединительную речь. Но команда осталась разобщенной.