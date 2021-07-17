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Невдасі Євро в МЮ дали 60 млн євро зарплати

Олег Люлька Олег Люлька
17 липня, 18:20
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Ці гроші захисник збірної Франції Рафаель Варан отримає за п'ять років виступів у Манчестер Юнайтед, куди перебирається з табору мадридського Реала
Захисник збірної Франції Варан
Захисник збірної Франції Варан / Фото: Reuters

Європейський футбол на порозі грандіозного трансферу. Реал і Манчестер Юнайтед домовилися про перехід з Мадрида до МЮ захисника Рафаеля Варана.

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Як повідомляє A Bola з посиланням на ABC, Реал отримає 58 млн євро за 28-річного француза. Вельми чимало – як за не наймолодшого і аж ніяк не безгрішного в обороні гравця.

При цьому контракт Варана з Манчестер Юнайтед буде розрахований на 5 років. Зарплата – 12 млн євро на рік. Отже, за 5 років в МЮ Рафаель отримає гігантські 60 млн євро.

Позаяк Реал пропонував футболісту нову 4-річну угоду з річною зарплатою в 7 млн євро.

Нагадаємо, Варан провів у Реалі десять років, вигравши з мадридцями 18 трофеїв.

В тренді

Варан
Варан / Фото: AFP

А ось на Євро-2020 його збірна Франції провалилася, поступившись вже в 1/8 фіналу Швейцарії. При цьому по ходу зустрічі у чемпіонів світу виник конфлікт на полі за участю Варана, Погба і Павара, через який, на думку французьких медіа, їхня збірна і програла той поєдинок.

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