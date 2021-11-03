"Не дотягиваем до этого уровня": Луческу прокомментировал очередное поражение в Лиге чемпионов

Поединок завершился минимальным поражением киевской команды со счетом 0:1. Такой счет был и в столице Каталонии.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу подвел итог встречи с Барселоной.

"Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растем. Те голы которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти.

Не стоит забывать, что Динамо на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня.

Считаю, что мы заслуживали добыть как минимум ничью. Мы хорошо сыграли с Барселоной, на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью. Мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку", – приводит слова румынского специалиста официальный сайт Динамо.