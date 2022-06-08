Наказание за Уэльс? Ярмоленко исключили из заявки сборной Украины

Александр Петраков назвал футболистов, которые войдут в официальную заявку сборной Украины на матч с Ирландией в Лиге наций

Игрок сборной Уэльса утешает Ярмоленко после матча / Фото: REUTERS

Сегодня сборная Украины сыграет первый поединок группового этапа Лиги наций. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ирландия – Украина.

В день игры главный тренер национальной команды назвал футболистов, которые могут сыграть против Ирландии.

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Заявка сборной Украины на матч (по номерам):

Андрей Лунин Эдуард Соболь Александр Сирота Денис Попов Сергей Сидорчук Даниил Игнатенко Александр Пихаленок Руслан Малиновский Данило Сикан Николай Шапаренко Артем Довбык Андрей Пятов Илья Забарный Михаил Мудрик Виктор Цыганков Виталий Миколенко Александр Зинченко Валерий Бондарь Тарас Качараба Александр Зубков Александр Караваев Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык

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Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Дублине, в официальную заявку не попали Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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Напомним, что Ярмоленко стал антигероем матча с Уэльсом – забил гол в свои ворота.