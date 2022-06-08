Покарання за Уельс? Ярмоленка виключили із заявки збірної України

Олександр Петраков назвав футболістів, які увійдуть до офіційної заявки збірної України на матч з Ірландією у Лізі націй

Гравець збірної Уельсі втішає Ярмоленка після матчу

Сьогодні збірна України зіграє перший двобій групового етапу Ліги націй. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ірландія – Україна.

У день гри головний тренер національної команди назвав футболістів, котрі можуть зіграти проти Ірландії.

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Заявка збірної України на матч (за номерами):

Андрій Лунін Едуард Соболь Олександр Сирота Денис Попов Сергій Сидорчук Данило Ігнатенко Олександр Піхальонок Руслан Малиновський Данило Сікан Микола Шапаренко Артем Довбик Андрій Пятов Ілля Забарний Михайло Мудрик Віктор Циганков Віталій Миколенко Олександр Зінченко Валерій Бондар Тарас Качараба Олександр Зубков Олександр Караваєв Микола Матвієнко Дмитро Різник

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З тих футболістів, які зараз перебувають у Дубліні, до офіційної заявки не потрапили Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

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Нагадаємо, що Ярмоленко став антигероєм матчу з Уельсом – забив гол у власні ворота.