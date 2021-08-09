На Месси появился неожиданный претендент. Ждем Лионеля в Лиге конференций

Лондонский Тоттенхэм стал еще одним претендентом на аргентинского нападающего Лионеля Месси. Знаменитый форвард накануне стал свободным агентом

Лионель Месси может оказаться в Тоттенхэма / Фото: Reuters

После ухода из Барселоны Месси близок к переходу в Пари Сен-Жермен, но Тоттенхэм готов бороться за 34-летнего нападающего.

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Новый тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту получил от руководства клуба большой трансферный бюджет, поэтому в клубе готовы тягаться с "шейхами".

Нуну Эшпириту Санту возглавил Тоттенхэм / Фото: Getty Images

К тому же Тоттенхэм рискует потерять своего основного нападающего Гарри Кейна, который вскоре может оказаться в Манчестер Сити.

Однако вряд ли Месси согласится на предложение Тоттенхэма, учитывая, что лондонский клуб не пробился в Лигу чемпионов. Было бы очень странно следить за аргентинцем в Лиге конференций.

Лионель Месси не смог вернуться в Барселону / Фото: Reuters

Кстати, ранее мы сообщали, что катарский клуб предложил Месси контракт на миллиард евро. Аргентинский нападающий получил предложение от катарского клуба Аль-Садд, который тренирует его хороший друг Хави.