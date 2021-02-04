На матчи сборной Украины во Львове в марте хотят допустить зрителей

Сборная Украины по футболу наметила себе очень напряженный календарь на 2021 год. Вчера стало известно, что Украина договорилась о товарищеском матче с Чехией. С 24 по 31 марта "сине-желтые" проведут три поединка отборочного турнира чемпионата мира-2022. Два из них пройдут во Львове. Эти встречи украинская сторона хочет провести со зрителями на трибунах.

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Об этом рассказали в эфире новостей телеканала "Футбол 1".

28 марта подопечные Андрея Шевченко примут сборную Финляндии, а 31-го – Казахстана. Украинская ассоциация футбола обратилась ко львовским властям с просьбой разрешить допуск болельщиков на стадион. Предлагается заполнить "Арену Львов" хотя бы на 30%.

Поскольку трибуны могут вместить около 34 тысяч зрителей, то игры смогут увидеть примерно 11 тысяч фанатов. Если, конечно, ситуация с коронавирусом будет более-менее контролируемой и чиновники решатся пустить людей на арену. Кстати, осенью в Киеве наши играли в Лиге наций в Киеве с болельщиками на НСК "Олимпийский".

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Во Франции Украина начнет отбор на ЧМ-2022 на стадионе, где пропустила семь мячей.

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Вспомним, как украинцы обыграли испанцев в Лиге наций:

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