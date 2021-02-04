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На матчі збірної України у Львові в березні хочуть допустити глядачів

4 лютого, 10:04

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Андрія Шевченка навесні стартують у кваліфікації чемпіонату світу

Збірна України з футболу намітила собі дуже напружений календар на 2021 рік. Вчора стало відомо, що Україна домовилася про товариський матч з Чехією. З 24 по 31 березня "синьо-жовті" проведуть три поєдинки відбірного турніру чемпіонату світу-2022. Два з них пройдуть у Львові. Ці зустрічі українська сторона хоче провести з глядачами на трибунах.

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Про це розповіли в ефірі новин телеканалу "Футбол 1".

28 березня підопічні Андрія Шевченка приймуть збірну Фінляндії, а 31-го – Казахстану. Українська асоціація футболу звернулася до львівських властей з проханням дозволити допуск уболівальників на стадіон. Пропонується заповнити "Арену Львів" хоча б на 30%.

Оскільки трибуни можуть вмістити близько 34 тисяч глядачів, то гри зможуть побачити приблизно 11 тисяч фанатів. Якщо, звичайно, ситуація з коронавірусом буде більш-менш контрольованою і чиновники зважаться пустити людей на арену. До речі, восени в Києві наші грали в Лізі націй в Києві з уболівальниками на НСК "Олімпійський".

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У Франції Україна почне відбір на ЧС-2022 на стадіоні, де пропустила сім м'ячів.

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Згадаймо, як українці обіграли іспанців у Лізі націй:

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