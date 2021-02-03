Их не остановить: сборная Украины нашла еще одного спарринг-партнера

Подопечные Андрея Шевченко в сентябре сыграют со сборной Чехии на выезде

Нынешний год обещает быть для сборной Украины крайне насыщенным матчами на любой вкус. Сегодня стало известно еще об одном контрольном поединке "сине-желтых". В сентябре наши футболисты померяются силами командой Чехии. А на прошлой неделе украинцы договорились о спарринге с болгарами.

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О новом матче в календаре сообщил Telegram-канал "Тайны футбола" со ссылкой на свой источник.

"Эксклюзив! В сентябре сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Чехии на выезде. Это было последнее свободное окно для ТМ в 2021 году. Теперь календарь игр команды Шевченко закрыт".

Точную дату не назвали, но, скорее всего, встреча пройдет 7 сентября. В этот день проводятся отборочные поединки чемпионата мира, а украинцы получили выходной. Таким образом, Чехия станет 16-м соперником для парней Андрея Шевченко в этом году. Напомним, в 2018 году наши футболисты дважды обыграли чехов в Лиге наций.

Вчера стало известно, что Украина начнет отбор на ЧМ-2022 на стадионе, где пропустила семь мячей.

Эта встреча в сентябре станет пятой товарищеской для нашей команды. Кроме того, в планах – восемь матчей квалификации чемпионата мира и не менее трех на Евро-2020.

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Вспомним, как "сине-желтые" вырвали победу у Чехии в октябре 2018-го:

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