Украина начнет отбор на ЧМ-2022 на стадионе, где пропустила семь мячей

В марте подопечные Андрея Шевченко проведут сразу три матча

Стартовый поединок в отборе на ЧМ-2022 сборная Украины проведет против сборной Франции в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". На этом же стадионе команды встречались осенью прошлого года и тогда Франция разгромила Украину со счетом 7:1.

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Поединок против Франции Украина проведет 24 марта. Затем команда Андрея Шевченко вернется на родину и во Львове примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта), сообщается на сайте УАФ.

Ранее мы писали, что сборная Украины получила 15-го соперника на 2021 год. Наши футболисты в ноябре сыграют товарищеский матч с командой Болгарии.

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