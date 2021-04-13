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На матч против Барселоны вышли лишь семь футболистов

13 апреля, 17:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Клуб Аукас из-за короновируса остался без игроков и вынужден был выставить на матч чемпионата Эквадора против Барселоны всего семь футболистов

Во время пандемии футбольные чиновники превратили футбол в какой-то цирк. Мы уже сообщали, что в чемпионате Колумбии команда заявила на матч всего семь игроков. Аналогичный случай произошел в Эквадоре.

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Клуб Аукас, выступающий в высшем дивизионе Эквадора, был вынужден отправиться на матч восьмого тура против Барселоны в составе из семи футболистов.

В Аукасе случилась вспышка коронавируса, в результате чего клуб не смог собрать достаточное количество футболистов для стартового состава. Семь игроков – минимально допустимое число для участия в матче. Клуб обращался в Федерацию футбола Эквадора с просьбой о переносе, однако получил отказ.

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Команде пришлось добираться на выездную игру на автобусе. Футболисты отправились в Кито, преодолев 421 км.

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Аукас пропустил два быстрых гола от Барселоны, после чего отказался от продолжения встречи. Команде было засчитано техническое поражение со счетом – 0:3.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Чемпионат Эквадора

Источник: sport24.ru

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