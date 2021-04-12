Не хватило футболистов доиграть матч: от коронавируса пострадала колумбийская команда

В стартовом составе вышло семь игроков, потом один из них получил травму

В высшем дивизионе чемпионата Колумбии состоялся необычный матч: Агилас заявил на игру с Чико всего 7 игроков. Остальные 23 футболиста из заявки либо сдали положительный текст на Covid-19, либо были травмированы.

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Несмотря на все просьбы о переносе матча, федерация отказала. В итоге на поле вышло пять полевых и два вратаря, одному из которых пришлось сыграть в обороне – они рубились против 11 игроков соперника.

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Забавно, что до 57-й минуты счет был 0:0, однако потом команда пропустила 3 гола, а на 79-й минуте рефери остановил матч. В составе Агилас травмировался футболист и матч не могли продолжить, по правилам ФИФА на поле не может быть меньше семи игроков.

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Ранее мы писали, что колумбийский футболист Фреди Гуарин, известный по выступлениям за итальянский Интер, попал в скандал на родине, устроив драку с собственным отцом у него в доме.

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