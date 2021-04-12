Не вистачило футболістів дограти матч: від коронавірусу постраждала колумбійська команда

У стартовому складі вийшло сім гравців, потім один з них отримав травму

У вищому дивізіоні чемпіонату Колумбії відбувся незвичайний матч: Агілас заявив на гру з Чіко всього 7 гравців. Решта 23 футболіста з заявки або здали позитивний текст на Covid-19, або були травмовані.

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Незважаючи на всі прохання про перенесення матчу, федерація відмовила. У підсумку на поле вийшло п'ять польових і два воротарі, одному з яких довелося зіграти в обороні – вони рубалися проти 11 гравців суперника.

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Цікаво, що до 57-ї хвилини рахунок був 0:0, проте потім команда пропустила 3 голи, а на 79-й хвилині рефері зупинив матч. У складі Агілас травмувався футболіст і матч не могли продовжити, за правилами ФІФА на поле не може бути менше семи гравців.

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Раніше ми писали, що колумбійський футболіст Фреді Гуарін, відомий за виступами за італійський Інтер, потрапив в скандал на батьківщині, влаштувавши бійку з власним батьком у нього в будинку.

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