Русский
$ 27,93
33,28
  1. Спорт
  2. Новини футболу

На матч проти Барселони вийшли лише сім футболістів

13 квітня, 17:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Клуб Аукас через короновірус залишився без гравців і змушений був виставити на матч чемпіонату Еквадору проти Барселони всього сім футболістів

Під час пандемії футбольні чиновники перетворили футбол в якийсь цирк. Ми вже повідомляли, що в чемпіонаті Колумбії команда заявила на матч всього сім гравців. Аналогічний випадок стався в Еквадорі.

Реклама

Клуб Аукас, який виступає у вищому дивізіоні Еквадору, був змушений вирушити на матч восьмого туру проти Барселони в складі з семи футболістів.

У Аукасі стався спалах коронавіруса, в результаті чого клуб не зміг зібрати достатню кількість футболістів для стартового складу. Сім гравців – мінімально допустима кількість для участі в матчі. Клуб звертався до Федерації футболу Еквадору з проханням про перенесення, однак отримав відмову.

Читайте також: Що він курить? Колумбійський воротар розсмішив соцмережі

В тренді
Український штангіст "порвав" усіх у Москві

Команді довелося добиратися на виїзну гру на автобусі. Футболісти вирушили в Кіто, подолавши 421 км.

Реклама

Аукас пропустив два швидкі голи від Барселони, після чого відмовився від продовження зустрічі. Команді було зараховано технічну поразку з рахунком – 0:3.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

коронавірус Чемпіонат Еквадору

Джерело: sport24.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти