На матч проти Барселони вийшли лише сім футболістів

Клуб Аукас через короновірус залишився без гравців і змушений був виставити на матч чемпіонату Еквадору проти Барселони всього сім футболістів

Під час пандемії футбольні чиновники перетворили футбол в якийсь цирк. Ми вже повідомляли, що в чемпіонаті Колумбії команда заявила на матч всього сім гравців. Аналогічний випадок стався в Еквадорі.

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Клуб Аукас, який виступає у вищому дивізіоні Еквадору, був змушений вирушити на матч восьмого туру проти Барселони в складі з семи футболістів.

У Аукасі стався спалах коронавіруса, в результаті чого клуб не зміг зібрати достатню кількість футболістів для стартового складу. Сім гравців – мінімально допустима кількість для участі в матчі. Клуб звертався до Федерації футболу Еквадору з проханням про перенесення, однак отримав відмову.

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Команді довелося добиратися на виїзну гру на автобусі. Футболісти вирушили в Кіто, подолавши 421 км.

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Аукас пропустив два швидкі голи від Барселони, після чого відмовився від продовження зустрічі. Команді було зараховано технічну поразку з рахунком – 0:3.

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