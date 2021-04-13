На матч проти Барселони вийшли лише сім футболістів

Під час пандемії футбольні чиновники перетворили футбол в якийсь цирк. Ми вже повідомляли, що в чемпіонаті Колумбії команда заявила на матч всього сім гравців. Аналогічний випадок стався в Еквадорі.
Клуб Аукас, який виступає у вищому дивізіоні Еквадору, був змушений вирушити на матч восьмого туру проти Барселони в складі з семи футболістів.
У Аукасі стався спалах коронавіруса, в результаті чого клуб не зміг зібрати достатню кількість футболістів для стартового складу. Сім гравців – мінімально допустима кількість для участі в матчі. Клуб звертався до Федерації футболу Еквадору з проханням про перенесення, однак отримав відмову.
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Команді довелося добиратися на виїзну гру на автобусі. Футболісти вирушили в Кіто, подолавши 421 км.
Аукас пропустив два швидкі голи від Барселони, після чого відмовився від продовження зустрічі. Команді було зараховано технічну поразку з рахунком – 0:3.
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