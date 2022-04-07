На это можно смотреть бесконечно. Чудо-гол украинца в Латвии

Украинский легионер ФК Риги Владлен Юрченко оформил дебютный мяч в составе новой команды

Юрченко забивает дебютный мяч за Ригу / Фото: Коллаж: Сегодня

Владлен Юрченко вместе с другими украинскими игроками ФК Рига поддерживают страну, что футболисты неоднократно доказали выходя с сине-желтыми флагами на матчи чемпионата Латвии.

Юрченко и Филиппов с флагами Украины

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Новые эмоции украинским болельщикам Владлен Юрченко подарил в очередном поединке латвийского чемпионата. Полузащитник не оставил ни единого шанса голкиперу соперника после исполнения штрафного. Это дебютный мяч Владлена в составе новой команды. Чудо-гол украинца положил начало успеху ФК Риги в матче против Спартакса. Команда Юрченка, Филиппова и Вакулко победила в итоге 3:0.

В главном европейском клубном турнире Лиге Чемпионов сыграны первые матчи 1/4 финала. Главная сенсация игровой недели – поражение Баварии от Вильярреала.

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