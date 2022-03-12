Мощная поддержка из Латвии: украинские флаги и сине-желтая форма

Открытие чемпионата Латвии по футболу ознаменовалось невероятной поддержкой нашей страны от местных команд и украинских футболистов

/ Фото: Twitter Valmiera FC

Поединок первого тура чемпионата Латвии по футболу подарил огромную порцию поддержки от клубов и украинцев нашей стране.

Хозяева поля ФК Валмиера с двумя украинцами (Иван Желизко и Роман Якуба) в составе вышли на поединок против столичного ФК Рига в желтых футболках с синей надписью "Стоп войне".

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В свою очередь украинцы гостевой команды Александр Филиппов и Владлен Юрченко вышли с сине-желтыми флагами в поддержку соотечественников, которые стали жертвами российской агрессии.

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Весь матч в сине-желтой форме с призывом прекратить войну провел голкипер Валмиеры и воспитанник английского клуба Вест Хэм Ричардс Матревикс – отличный жест в поддержку украинцев.

/ Фото: Twitter Valmiera FC

Сам поединок закончился победой Риги со счетом 2:1, один из голов в составе столичного клуба забил украинский форвард Александр Филиппов. От ярких эмоций и празднования украинец отказался из-за войны в Украине.