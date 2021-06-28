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Мы знаем, где ты живешь! Кто запугивает бывшего тренера Ливерпуля и Реала

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 17:49
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Возле дома известного испанского наставника Рафаэля Бенитеса появился крайне неприятный баннер. Предположительно на такие крайности пошли болельщики Эвертона
Бенитес поехал работать в Китай
Бенитес поехал работать в Китай

Неизвестные запугивают претендента на пост наставника английского Эвертона. Накануне перед домом испанского тренера Рафаэля Бенитеса в графстве Мерсисайд разместили крайне неприятный баннер. Ранее игрок Эвертона запретил сыну носить футболку Роналду.

На днях в английской прессе появилась информация, что Бенитес, ранее возглавлявший другой мерсисайдский клуб, Ливерпуль, на этой неделе подпишет контракт с Эвертоном и станет новым главным тренером клуба. И вскоре, как сообщает Goal.com, у его дома появился баннер с надписью: "Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай".

По информации источника, таким образом фанаты Эвертона решили выразить свой протест по поводу возможного назначения испанского специалиста. Полиция графства Мерсисайд начала расследование после того, как перед домом Бенитеса появился баннер с угрозами.

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Рафаэль Бенитес с 2019 года работал в клубе китайской Суперлиги "Далянь Про", но в январе 2021 года разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия, и специалист хочет находиться рядом со своей семьей.

Напомним, в свое время Бенитес тренировал Челси, Ливерпуль, Ньюкасл, испанские Валенсию и Реал.

Ранее на футбольного вратаря Эвертона и его детей напали с ножом.

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