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Игрок "Эвертона" запретил сыну носить футболку Роналду

20 марта, 15:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Аллан выступал за принципиального соперника "Юве"

Бразильский полузащитник "Эвертона" Аллан запретил своему девятилетнему сыну надевать футболку "Ювентуса" с номером Криштиану Роналду. А все из-за того, что сам Аллан выступал за "Наполи".

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"Мой сын Мигель любит футбол и всегда смотрит матчи. Он часто надевает футболку "Эвертона" и футболки других команд, за которые я играл. Он мой величайший мотиватор. Сын большой поклонник Криштиану Роналду, поэтому у него всегда была футболка Роналду, однако ему не разрешается носить футболку "Ювентуса" с Роналду, потому что туринцы являются принципиальными соперниками "Наполи". Но дома есть много футболок "Реала" под номером 7. Это нормально. Дети всегда мечтают забивать голы и боготворят бомбардиров, мой сын не исключение", – цитирует Аллана Liverpool Echo.

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30-летний Аллан перешел из "Наполи" в "Эвертон" в сентябре 2020 года, подписав контракт на три года.

На днях Роналду объявил, что превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Заявление прозвучало после того, как 14 марта форвард "Ювентуса" забил три мяча "Кальяри" и довел число своих голов до 770 в карьере.

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футболист Криштиану Роналду Эвертон

Источник: Матч ТВ

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