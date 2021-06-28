Ми знаємо, де ти живеш! Хто залякує колишнього тренера Ліверпуля і Реала

Невідомі залякують претендента на пост наставника англійського Евертона. Напередодні перед будинком іспанського тренера Рафаеля Бенітеса в графстві Мерсісайд розмістили вкрай неприємний банер. Раніше гравець Евертона заборонив синові носити футболку Роналду.
Днями в англійській пресі з'явилася інформація, що Бенітес, який раніше очолював інший мерсисайдського клуб, Ліверпуль, на цьому тижні підпише контракт з Евертоном і стане його новим головним тренером. І незабаром, як повідомляє Goal.com, быля його будинку з'явився банер з написом: "Ми знаємо, де ти живеш. Не підписуй".
За інформацією джерела, таким чином фанати Евертона вирішили висловити свій протест стосовно можливого призначення іспанського фахівця. Поліція графства Мерсісайд почала розслідування після того, як перед будинком Бенітеса з'явився банер з погрозами.
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Рафаель Бенітес з 2019 року працював в клубі китайської Суперліги "Далянь Про", але в січні 2021 року розірвав контракт. Тренер заявив, що головною причиною такого вчинку стала пандемія, і фахівець хоче перебувати поруч зі своєю родиною.
Нагадаємо, свого часу Бенітес тренував Челсі, Ліверпуль, Ньюкасл, іспанські Валенсію і Реал.
Раніше на футбольного воротаря Евертона і його дітей напали з ножем.