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Ми знаємо, де ти живеш! Хто залякує колишнього тренера Ліверпуля і Реала

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 17:49
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Біля будинку відомого іспанського наставника Рафаеля Бенітеса з'явився вкрай неприємний банер. Імовірно на такі крайнощі пішли вболівальники Евертона
Бенітес поїхав працювати до Китаю
Бенітес поїхав працювати до Китаю

Невідомі залякують претендента на пост наставника англійського Евертона. Напередодні перед будинком іспанського тренера Рафаеля Бенітеса в графстві Мерсісайд розмістили вкрай неприємний банер. Раніше гравець Евертона заборонив синові носити футболку Роналду.

Днями в англійській пресі з'явилася інформація, що Бенітес, який раніше очолював інший мерсисайдського клуб, Ліверпуль, на цьому тижні підпише контракт з Евертоном і стане його новим головним тренером. І незабаром, як повідомляє Goal.com, быля його будинку з'явився банер з написом: "Ми знаємо, де ти живеш. Не підписуй".

За інформацією джерела, таким чином фанати Евертона вирішили висловити свій протест стосовно можливого призначення іспанського фахівця. Поліція графства Мерсісайд почала розслідування після того, як перед будинком Бенітеса з'явився банер з погрозами.

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Рафаель Бенітес з 2019 року працював в клубі китайської Суперліги "Далянь Про", але в січні 2021 року розірвав контракт. Тренер заявив, що головною причиною такого вчинку стала пандемія, і фахівець хоче перебувати поруч зі своєю родиною.

Нагадаємо, свого часу Бенітес тренував Челсі, Ліверпуль, Ньюкасл, іспанські Валенсію і Реал.

Раніше на футбольного воротаря Евертона і його дітей напали з ножем.

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