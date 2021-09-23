"Мы еще в Минск приедем, клоун": какие еще цитаты Милевского вы помните. Тест

Знаменитый форвард киевского Динамо и сборной Украины не только мастерски забивал голы, но и никогда за словом в карман не лез
Милевский был в центре внимания всегда
20 лет. Именно столько длилась игровая карьера Артема Милевского. Сегодня легендарный
. футболист повесил бутсы на гвоздь
За два десятилетия есть что вспомнить – более 500 матчей, больше сотни голов. Десять клубов из семи стран. Чемпионство с Динамо Киев и Динамо Брест. Серебро молодежного чемпионата Европы и четвертьфинал взрослого мундиаля.
А еще ночные клубы, любовные интрижки, разбитые спорткары и халат на презентации Блохина. Артем всегда был ярким и харизматичным. И никогда за словом в карман не лез. Его фраза, брошенная игроку БАТЭ, стала крылатой: "Мы еще в Минск приедем, клоун".
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Яркие фразы Артема Владимировича.
Стартуем!
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Алиев на клубную базу приезжал с...
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Почему Шевченко не вызывает в сборную? Он боится, что на тренировке я крикну ему...
Слава Украине!
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Андрюха!
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Дай денег!
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Брежнев
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и рассказывает анекдоты
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откроет газету и читает
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сигаретку закурит — и попивает кофе
62
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6/10
Когда я в Турции "Феррари" разбил, приехал домой и...
залез в Instagram
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открыл бутылку виски
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включил телевизор
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Я правильно воспитан, я – человек, которому не свойственны...
зависть и алчность
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понты и пафос
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злость и месть
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К тридцати годам мне удалось правильно разобраться с приоритетами, может в сорок лет вообще...
превращусь во вредного ворчуна
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брошу пить
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уйду в политику
34
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9/10
Моим кумиром является ... Всегда хотел выступать с ним за один клуб
Франческо Тотти
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Андрей Шевченко
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Криштиану Роналду
19
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10/10
Почему последнее время не слышно о скандалах с моим участием? Думаю...
меня все забыли
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все переключились на Селезнева
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больше не попадаюсь
45
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