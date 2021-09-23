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"Мы еще в Минск приедем, клоун": какие еще цитаты Милевского вы помните. Тест

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 сентября, 17:13
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Знаменитый форвард киевского Динамо и сборной Украины не только мастерски забивал голы, но и никогда за словом в карман не лез
Милевский был в центре внимания всегда
Милевский был в центре внимания всегда

20 лет. Именно столько длилась игровая карьера Артема Милевского. Сегодня легендарный футболист повесил бутсы на гвоздь.

За два десятилетия есть что вспомнить – более 500 матчей, больше сотни голов. Десять клубов из семи стран. Чемпионство с Динамо Киев и Динамо Брест. Серебро молодежного чемпионата Европы и четвертьфинал взрослого мундиаля.

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А еще ночные клубы, любовные интрижки, разбитые спорткары и халат на презентации Блохина. Артем всегда был ярким и харизматичным. И никогда за словом в карман не лез. Его фраза, брошенная игроку БАТЭ, стала крылатой: "Мы еще в Минск приедем, клоун".

Читайте также: В клубы не ходи, контракт с Суркисами не подписывай: Милевский перечислил все свои зашквары

Внимание! Нецензурная лексика!

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А другие цитаты Милевского вы помните? Давайте проверим! Проходите наш тест!

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