Между первым и последним мячом Ибрагимовича прошел 7751 день

Швед впервые отличился в 2021 году и сразу же стал рекордсменом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжает поражать футбольный мир. Сегодня 39-летний швед отличился в матче чемпионата Италии против Кальяри (2:0). Этот гол стал для Ибры первым в 2021 году, но позволил установить сразу несколько статистических достижений.

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Ибрагимович забил гол спустя 21 год, 2 месяца и 19 дней с момента своего дебютного мяча на профессиональном уровне (случилось это 30 ноября 1999 года). С того момента прошел 7751 день!

Гол Златана Ибрагимовича:

Феноменальный пас от 39-летнего Ибрагимовича:

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Златан забивает в четырех разных десятилетиях – 90-х, 00-х, 10-х и 20-х. Теперь уже никто не поставит под сомнение это достижение шведа. Ранее любители статистики ломали голову, что считать началом нового десятилетия: 2020 или 2021 год.

Также Ибрагимович впервые в карьере в ТОП-5 лиг Европы забил в девяти стартовых матчах подряд. При этом, на счету форварда "Милана" 12 мячей. Благодаря сегодняшней победе "россонери" вернули себе единоличное лидерство в Серии А.

Обзор матча "Кальяри" – "Милан":

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