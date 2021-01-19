Українська
$ 28,19
34,02
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Между первым и последним мячом Ибрагимовича прошел 7751 день

19 января, 00:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Швед впервые отличился в 2021 году и сразу же стал рекордсменом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжает поражать футбольный мир. Сегодня 39-летний швед отличился в матче чемпионата Италии против Кальяри (2:0). Этот гол стал для Ибры первым в 2021 году, но позволил установить сразу несколько статистических достижений.

Реклама

Ибрагимович забил гол спустя 21 год, 2 месяца и 19 дней с момента своего дебютного мяча на профессиональном уровне (случилось это 30 ноября 1999 года). С того момента прошел 7751 день!

Гол Златана Ибрагимовича:

Феноменальный пас от 39-летнего Ибрагимовича:

Реклама

Златан забивает в четырех разных десятилетиях – 90-х, 00-х, 10-х и 20-х. Теперь уже никто не поставит под сомнение это достижение шведа. Ранее любители статистики ломали голову, что считать началом нового десятилетия: 2020 или 2021 год.

Также Ибрагимович впервые в карьере в ТОП-5 лиг Европы забил в девяти стартовых матчах подряд. При этом, на счету форварда "Милана" 12 мячей. Благодаря сегодняшней победе "россонери" вернули себе единоличное лидерство в Серии А.

Обзор матча "Кальяри" – "Милан":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия видео голов чемпионат Италии Златан Ибрагимович Кальяри

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять