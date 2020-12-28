Признал 27 детей в Швеции и Италии и купил лес: нескучное Рождество Ибрагимовича

39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович теперь крупный землевладелец. В декабре гол шведского форварда признали лучшим в истории MLS, а теперь на Рождество он сделал себе шикарный подарок и приобрел кусок лесного массива. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, за участок леса в Швеции площадью около 1000 гектаров Ибрагимович заплатил 3 миллиона евро. Его владения расположены в районе городка Оре – недалеко от границы с Норвегией. Ибрагимович уже даже получил разрешение использовать эту территорию для катания на снегоходе, охоты и рыбалки.
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При этом Златан уже отмечал, что никогда не просит подарков, а сам дарит их окружающим:
"Я никогда ничего не прошу для себя на Рождество. Я сам – Санта-Клаус, который приносит подарки всем своим 27 детям: двум в Швеции, и остальным 25 – в Милане. В этом году я хочу поздравить команду с тем, что как мы играем и что делаем. Мы редко терпели поражения. Не знаю, благодаря ли мне это, но я действительно что-то сделал для этой команды", – цитирует Ибру Goal.
В нынешнем сезоне форвард отыграл 6 матчей за "Милан" в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал 1 передачу. Отметим, что у Златана двое сыновей – Максимилиан и Винсент, а остальные 25 "детей" – это партнеры по команде.
Ранее неугомонный Ибрагимович поразил партнеров по "Милану" неожиданным подарком.
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