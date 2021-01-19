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Між першим і останнім м'ячем Ібрагімовича пройшов 7751 день

19 січня, 00:08

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Швед вперше відзначився в 2021 році і відразу ж став рекордсменом

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович продовжує вражати футбольний світ. Сьогодні 39-річний швед відзначився в матчі чемпіонату Італії проти Кальярі (2:0). Цей гол став для Ібри першим в 2021 році, але дозволив встановити відразу декілька статистичних досягнень.

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Ібрагімович забив гол через 21 рік, 2 місяці і 19 днів з моменту свого дебютного м'яча на професійному рівні (трапилося це 30 листопада 1999 року). З того моменту пройшов 7751 день!

Гол Златана Ібрагімовича:

Феноменальний пас від 39-річного Ібрагімовича:

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Златан забиває в чотирьох різних десятиліттях – 90-х, 00-х, 10-х і 20-х. Тепер уже ніхто не поставить під сумнів це досягнення шведа. Раніше любителі статистики ламали голову, що вважати початком нового десятиліття: 2020 або 2021 рік.

Також Ібрагімович вперше в кар'єрі в ТОП-5 ліг Європи забив в дев'яти стартових матчах поспіль. При цьому, на рахунку форварда "Мілана" 12 м'ячів. Завдяки сьогоднішній перемозі "россонері" повернули собі одноосібне лідерство в Серії А.

Огляд матчу "Кальярі" – "Мілан":

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Мілан Італія відео голів чемпіонат Італії Златан Ібрагімович Кальярі

Джерело: Сегодня|Спорт

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