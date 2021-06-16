16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 19:00 Видео
Турция 0
Уэльс 2
16 июня 31’
Италия 1
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Металлист возвращается! Клубу из Первой лиги разрешили взять знаменитое название

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июня, 22:14
Копировать ссылку
Александр Ярославский продолжает возрождать Металлист. Президент добился, чтобы клубу вслед за символикой вернули историческое название
Металл официально переименовали в Металлист
Металл официально переименовали в Металлист

Созданный в 2019 году харьковский Металл получил разрешение от Украинской ассоциации футбола переименоваться в Металлист. Об этом сообщил президент клуба Александр Ярославский, вернувшийся в клуб недавно.

Читайте также: Шахтер и Динамо сойдутся в битве за Суперкубок на легендарной арене

"Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый Металлист со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ – и историческое название клуба", – цитирует Ярославского официальный сайт клуба.

По итогам прошлого сезона тогда еще Металл завоевал путевку в Первую лигу Украины. Кстати, а в Премьер-лиге в новом сезоне дебютирует другой харьковский клуб Металлист-1925. Ранее приводили календарь нового сезона чемпионата Украины.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Уэльс
2
3:1
4
2
Италия
1
3:0
3
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:2
Видео О матче
1:0 (31’)
Смотри на: Трансляция
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять