Металіст повертається! Клубу з Першої ліги дозволили взяти знамениту назву

Олександр Ярославський продовжує відроджувати Металіст. Президент домігся, щоб клубу слідом за символікою повернули історичну назву

Метал офіційно перейменували в Металіст

Створений в 2019 році харківський Метал отримав дозвіл від Української асоціації футболу перейменуватися в Металіст. Про це повідомив президент клубу Олександр Ярославський, який повернувся в клуб недавно.

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"Як я і обіцяв, ми відроджуємо наш улюблений Металіст з усією можливою і неможливою швидкістю. Спочатку повернули свою символіку, а сьогодні за рішенням виконкому УАФ – і історичну назву клубу", – цитує Ярославського офіційний сайт клубу.

За підсумками минулого сезону тоді ще Метал завоював путівку в Першу лігу України. До речі, а в Прем'єр-лізі в новому сезоні дебютує інший харківський клуб Металіст-1925. Раніше приводили календар нового сезону чемпіонату України.