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Австрія --
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Італія --
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Україна --
Австрія --
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Нідерланди --
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Фінляндія --
Бельгія --
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Данія --
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Хорватія --
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22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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Металіст повертається! Клубу з Першої ліги дозволили взяти знамениту назву

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 червня, 22:14
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Олександр Ярославський продовжує відроджувати Металіст. Президент домігся, щоб клубу слідом за символікою повернули історичну назву
Метал офіційно перейменували в Металіст
Метал офіційно перейменували в Металіст

Створений в 2019 році харківський Метал отримав дозвіл від Української асоціації футболу перейменуватися в Металіст. Про це повідомив президент клубу Олександр Ярославський, який повернувся в клуб недавно.

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"Як я і обіцяв, ми відроджуємо наш улюблений Металіст з усією можливою і неможливою швидкістю. Спочатку повернули свою символіку, а сьогодні за рішенням виконкому УАФ – і історичну назву клубу", – цитує Ярославського офіційний сайт клубу.

За підсумками минулого сезону тоді ще Метал завоював путівку в Першу лігу України. До речі, а в Прем'єр-лізі в новому сезоні дебютує інший харківський клуб Металіст-1925. Раніше приводили календар нового сезону чемпіонату України.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Уельс
2
3:1
4
2
Італія
1
3:0
3
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
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Відео Про матч
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Четвер, 17 червня
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