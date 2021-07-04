Месси выдал шедевр на Кубке Америки: Аргентина и Бразилия – в полуфинале

Знаменитый форвард Барселоны забил красивый мяч со штрафного, ударил в штангу и сделал две голевые передачи. На турнире осталось четыре сборные

Сборная Аргентина, Месси, Ди Мария, Мартинес / Фото: Reuters

Одновременно с чемпионатом Европы другой турнир сборных проходит в Южном полушарии. Минувшей ночью на Кубке Америки в Бразилии, как и в Старом Свете, дошли до полуфинальной стадии. Последней в четверку лучших пробилась сборная Аргентины. На днях мы писали, что дубль Месси приносит Аргентине победу над Боливией.

В 1/4 финала соперником команды Лионеля Месси был неуступчивый Эквадор. Длительное время счет не был открыт, затем долго держалось минимальное преимущество Аргентины, и лишь в концовке были сняты все вопросы. 33-летний Лео вновь сыграл первую скрипку в ансамбле своей сборной. На 40-й и 84-й минутах он ассистировал Родриго Де Паулю из Удинезе и Лаутаро Мартинесу из Интера. А в добавленное время Месси филигранно исполнил штрафной удар – 3:0. Еще раз ему не повезло: мяч попал в штангу. Смотрите обзор встречи.

Ранее сообщалось, что чилийских игроков обвиняют в организации секс-вечеринки с проститутками.

В полуфинале Месси и Ко встретятся с колумбийцами, которые добыли победу в серии пенальти над Суаресом, Кавани и их партнерами. Смотрите обзор поединка Колумбия – Уругвай:

Вторую пару составили Бразилия и Перу. Бразильцы скромно одолели чилийцев (1:0). Едва выйдя на замену, мяч забил Лукас Пакета из Лиона, а Габриэль Жезус из МанСити на 48-й минуте получил красную карточку. Перуанцы справились с Парагваем в "лотерее" – 3:3 (пен. – 4:3).

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