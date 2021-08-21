Месси оставил Париж и вернулся в Барселону

Едва Месси подписал контракт с ПСЖ, как тут же вернулся в Каталонию.
Лионеля и его семью сфотографировали в аэропорту Барселоны.
Правда, это вовсе не значит, что аргентинец побил горшки с парижанами.
Вместе с супругой и тремя детьми Месси прилетел из столицы Франции в Каталонию, чтобы провести там уикенд.
Тем временем ПСЖ в чемпионате Франции без Лионеля обыграл в гостях Брест 4:2.
Месси не был включен в заявку на эту игру, так как еще не готов функционально. Вот ему и дали слетать в Барселону.
Добавим, что против Бреста у ПСЖ не играли и другие звезды клуба – Неймар, Рамос, Доннарумма. Так что Месси – не один такой "прогульщик".
Ожидается, что Месси дебютирует за ПСЖ в матче с Реймсом 29 августа.
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