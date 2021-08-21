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Месси оставил Париж и вернулся в Барселону

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 августа, 08:31
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Пока Лионель не набрал форму для дебюта за Пари Сен-Жермен, аргентинский тренер команды Маурисио Почеттино позволил ему слетать на выходные в Каталонию – развеяться
Лионель Месси с женой и детьми в самолете
Лионель Месси с женой и детьми в самолете / Фото: Instagram

Едва Месси подписал контракт с ПСЖ, как тут же вернулся в Каталонию.

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Лионеля и его семью сфотографировали в аэропорту Барселоны.

Правда, это вовсе не значит, что аргентинец побил горшки с парижанами.

Вместе с супругой и тремя детьми Месси прилетел из столицы Франции в Каталонию, чтобы провести там уикенд.

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Тем временем ПСЖ в чемпионате Франции без Лионеля обыграл в гостях Брест 4:2.

Месси не был включен в заявку на эту игру, так как еще не готов функционально. Вот ему и дали слетать в Барселону.

Добавим, что против Бреста у ПСЖ не играли и другие звезды клуба – Неймар, Рамос, Доннарумма. Так что Месси – не один такой "прогульщик".

Лионель Месси в ПСЖ
Лионель Месси в ПСЖ / Фото: Instagram

Ожидается, что Месси дебютирует за ПСЖ в матче с Реймсом 29 августа.

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Читайте также: Месси и Роналду снова в пролете: УЕФА назвал трех лучших футболистов года

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